(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Çukurova Üniversitesii'nin mezuniyet törenine katıldı. Kampüsün eksik ve ihtiyaçlarını belediye olarak gidereceklerini belirten Aydar, öğrencilerden büyük ilgi gördü.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Tören, üniversitenin konferans salonunda düzenlendi. Törende konuşma yapan Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Yıldırım, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, onlara başarılar diledi.
Kaymakam Ramazan Kurtyemez'in de katıldığı törende okul birincisi, ismini 2023-2024 eğitim öğretim yılı birincisi olarak yaş kütüğüne çaktı.
Öğrencilere diplomalarını veren Belediye Başkanı Kadir Aydar, meslek hayatlarında başarılar diledi. Tören sonrasında öğrencilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafları çektiren Aydar, öğretmenlerine kampüsün eksiklerini gidereceğinin sözünü verdi.
Mezuniyet töreni, öğrencilerin ve ailelerinin katılımıyla coşkulu bir şekilde sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Çukurova Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?