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(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı öncesinde Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, personel ile bayramlaştı. Haftanın son mesai gününde belediye binasında gerçekleşen bayramlaşmaya başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği bayramlaşma töreninde belediye personeli ile tek tek tokalaşan Başkan Aydar, tüm çalışanların aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu. Başkan Aydar, belediyenin gösterdiği hizmet başarısında belediye çalışanlarının özverili çalışmalarının büyük rol oynadığını belirtti.

Aydar, "Kurban Bayramı birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendirdiği günlerdirin başında gelir. Ceyhan'da bu güzel günleri hep birlikte daha mutlu karşılayacağımıza inanıyorum" dedi.