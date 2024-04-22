Ceyhan Belediyesi İbrahim Mete Bulvarı\'ndan Namık Kemal ve Cumhuriyet Mahallesi\'ni Birbirine Bağlayacak Köprü İçin Çalışmalara Başladı

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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İbrahim Mete Bulvarı'ndan Namık Kemal ve Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayarak bir köprü için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Ceyhan Belediyesi, ilçenin iki yakasını birleştirmek için harekete geçti. Seçimden önce söz verilen köprü için altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Aydar, İbrahim Mete Bulvarı'ndan Namık Kemal Mahallesi'ni birbirine bağlayacak köprü için de çalışmaların başladığını aktardı.

Köprü sayesinde İbrahim Mete Bulvarı'ndan Namık Kemal Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ne ulaşımın kolaylaşacağını aktaran Aydar, "Seçimden önce söz verdiğimiz gibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Zeydan Karalar ile birlikte Ceyhan'ın iki yakasını birleştiriyoruz. Köprümüz Ceyhan'a hayırlı olsun. Ne söz vermiştik? 'Köprü yapacağız' demiştik. Köprümüzü yapıyoruz" dedi.