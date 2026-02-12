Ceyhan'da Park ve Bahçelere Bakım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ceyhan'da Park ve Bahçelere Bakım

12.02.2026 13:11  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzayan çimler biçiliyor, ağaçlarda budama yapılıyor, park içindeki banklar ve çocuk oyun grupları kontrol edilerek, bakım ve onarımdan geçiriliyor.

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzayan çimler biçiliyor, ağaçlarda budama yapılıyor, park içindeki banklar ve çocuk oyun grupları kontrol edilerek, bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha temiz, güvenli ve estetik alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında uzayan çimler biçiliyor, budama işlemleri gerçekleştiriliyor, park içerisindeki banklar ve çocuk oyun grupları düzenli olarak kontrol edilerek bakımdan geçiriliyor. Merkezde bulunan 71 parkta rutin bakım hizmeti veren ekipler, kırsal mahallelerde yer alan toplam 94 parkta çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında planlı bir şekilde yürütülen çalışmalarla parkların daha modern, düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Şehit Mustafa Durmaz Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Ekipler tarafından Şehit Süleyman Çakır Koşu Yolu'nda baştan sona kapsamlı bakım çalışması gerçekleştirildi. Koşu yolunda zemin düzenlemeleri yapılırken, çevresindeki yeşil alanlar yenilendi ve genel temizlik çalışmaları tamamlandı. Alanın daha konforlu ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli tüm kontroller sağlandı. Kamuoyunda "Motorcular Parkı" olarak bilinen Şehit Mustafa Durmaz Parkı'nda ise yenileme çalışmaları devam ediyor. Parkta oyun gruplarının yenilenmesi, oturma alanlarının düzenlenmesi, cafe ve çevre peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte alanın modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

"Ceyhan için ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Parklarımız sadece yeşil alan değil, hemşehrilerimizin nefes aldığı, çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerimizin huzurla vakit geçirdiği yaşam alanlarıdır. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın tüm parklarımızda düzenli bakım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha yeşil, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Ceyhan için ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek" diye konuştu.

Belediye yetkilileri, vatandaşların daha kaliteli hizmet alması amacıyla çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Ceyhan, Çocuk, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan'da Park ve Bahçelere Bakım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:47:05. #7.11#
SON DAKİKA: Ceyhan'da Park ve Bahçelere Bakım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.