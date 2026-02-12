Ceyhan'da Park ve Bahçelere Bakım

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzayan çimler biçiliyor, ağaçlarda budama yapılıyor, park içindeki banklar ve çocuk oyun grupları kontrol edilerek, bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha temiz, güvenli ve estetik alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında uzayan çimler biçiliyor, budama işlemleri gerçekleştiriliyor, park içerisindeki banklar ve çocuk oyun grupları düzenli olarak kontrol edilerek bakımdan geçiriliyor. Merkezde bulunan 71 parkta rutin bakım hizmeti veren ekipler, kırsal mahallelerde yer alan toplam 94 parkta çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında planlı bir şekilde yürütülen çalışmalarla parkların daha modern, düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Şehit Mustafa Durmaz Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Ekipler tarafından Şehit Süleyman Çakır Koşu Yolu'nda baştan sona kapsamlı bakım çalışması gerçekleştirildi. Koşu yolunda zemin düzenlemeleri yapılırken, çevresindeki yeşil alanlar yenilendi ve genel temizlik çalışmaları tamamlandı. Alanın daha konforlu ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli tüm kontroller sağlandı. Kamuoyunda "Motorcular Parkı" olarak bilinen Şehit Mustafa Durmaz Parkı'nda ise yenileme çalışmaları devam ediyor. Parkta oyun gruplarının yenilenmesi, oturma alanlarının düzenlenmesi, cafe ve çevre peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte alanın modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

"Ceyhan için ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Parklarımız sadece yeşil alan değil, hemşehrilerimizin nefes aldığı, çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerimizin huzurla vakit geçirdiği yaşam alanlarıdır. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın tüm parklarımızda düzenli bakım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha yeşil, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Ceyhan için ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek" diye konuştu.

Belediye yetkilileri, vatandaşların daha kaliteli hizmet alması amacıyla çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.