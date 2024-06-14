Ceyhan Belediyesi İnönü Mahallesi'nin Yol Sorununu Çözüyor

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, İnönü Mahallesi'nin 30 yıldır çözülmeyen yol sorununu çözüme kavuşturuyor. Çalışmalar kapsamında kışın çamurdan, yazın tozdan geçilmeyen mahallenin tüm yollarında sathi kaplama çalışması yapılıyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İnönü Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını yerinde inceleyip değerlendirme bulundu. Kurulduğundan bu yana mahallenin yollarının asfaltlanmadığına vurgu yapan Başkan Aydar, şu bilgileri verdi:

"Yolu mahalle girişine kadar asfaltlayıp, daha sonra sati kaplama yapıp mahalleyi bu tozdan ve çamurdan kurtaracağız. Seçimden önce söz vermiştik, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile birlikte uyumla çalışarak biriketçiler sitesindeki bu mahallenin yol sorununu çözüyoruz. Mahalleyi asfalta kavuşturuyoruz. Mahallenin ve biriketçiler sitesi dediğimiz alanın en büyük sorunu yol sorunuydu. Burada yol yok. Yollar toprak yol.Kadınlarımız ve çocuklarımız bu toprak yolda yaşıyorlar. Çocuklarımız bu toprak yolda bisiklet sürüyorlar. Daha öncesinde burada hiçbir şekilde yol çalışması olmadı. Ceyhan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir şekilde burayı asfaltlıyoruz, buranın yollarını yapıyoruz. 30 yıldır yapılmayan yolu yapıyoruz. Bu mahalleyi baştan aşağı asfaltlıyoruz."