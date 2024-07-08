Ceyhan Belediyesi Mercimek Mahallesi'nde Temizlik Seferberliği Başlattı

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mercimek Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Başkan Kadir Aydar'ın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Mercimek Mahallesi'nde temizlik seferberliği başlattı. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar temizlenirken, bozuk çöp konteynerleri onarıldı ve tüm konteynerler ilaçlandı. İş makineleri yol kenarlarını temizledi, yollara engel olan ağaçlar budandı ve cadde ile sokaklarda büyüyen otlar biçildi. Ayrıca, parkların bakım ve onarımı yapıldı.

Başkan Aydar, çalışmalara ilişkin, "Mahallelerimizin temiz ve düzenli olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı ve refahı bizim için öncelikli. Mercimek Mahallesi'ndeki bu temizlik çalışmaları, diğer mahallelerde de devam edecek" dedi.