Ceyhanlılar, 15'inci Kez Cumhuriyet Meydanı'nda Birlikte İftar Yaptı
Ceyhanlılar, 15'inci Kez Cumhuriyet Meydanı'nda Birlikte İftar Yaptı

12.03.2026 11:16  Güncelleme: 12:22
Ceyhan Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği 15'inci iftar programında binlerce vatandaş bir araya gelerek oruçlarını açtı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendiği 15'inci iftar programında binlerce ilçe sakini aynı sofrada buluştu.

Ceyhan Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofralarında her gün binlerce vatandaş ağırlandı. İftar sofralarında vatandaşlar birlikte oruç açarak ramazan ayının bereketini paylaştı.

Meydanda düzenlenen 15'inci iftar programına da vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları başkanları, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, vatandaşlar da düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, iftar programında vatandaşlarla sohbet etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Yıldız, Ceyhan Belediyesi olarak bu manevi atmosferi hemşehrileriyle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yıldız, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğumuz iftar sofralarında her gün binlerce hemşehrimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca gönül sofralarımızı hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Birliğimiz ve dayanışmamız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Ceyhan Belediyesi tarafından Kaymakamlık önü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programlarının bugün de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

