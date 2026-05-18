Ceyhan Belediyesi: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesindeki Bazı İşlemler Adli Mercilere İntikal Ettirildi

18.05.2026 11:51  Güncelleme: 13:24
Adana Ceyhan Belediyesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ndeki bazı işlemlere ilişkin tespit edilen hususların adli mercilere intikal ettirildiğini duyurdu. Belediye, sürecin şeffaflık ve iş birliği içinde yürütüldüğünü bildirdi.

(ADANA) - Adana Ceyhan Belediyesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bazı işlemlere ilişkin tespit edilen hususların incelenmesi amacıyla konunun adli mercilere intikal ettirildiğini açıkladı. Belediye, sürecin ilgili kurumlarla iş birliği içinde ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütüldüğünü bildirdi.

Ceyhan Belediyesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde yürütülen bazı işlemlerle ilgili incelemelerin tamamlandığını ve şeffaflık ilkesi gereği dosyanın adli mercilere intikal ettirildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ceyhan Belediyesi olarak, kamu kaynaklarının korunması, hizmet süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve kamu görevlerinin hukuk kuralları çerçevesinde yerine getirilmesi en temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bazı işlemlere ilişkin yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, Belediye Başkan Vekilimiz avukat Sevil Aydar Yıldız tarafından bizzat incelenerek değerlendirilmiş ve konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla ilgili adli mercilere resmi olarak intikal ettirilmiştir."

Sürece ilişkin adli makamlar tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup, Ceyhan Belediyesi olarak soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmektedir. Belediyemiz, kamu vicdanını zedeleyebilecek hiçbir iddia ya da şüpheyi görmezden gelmemekte; şeffaflık, hesap verebilirlik ve dürüst yönetim anlayışı doğrultusunda gerekli tüm idari ve hukuki süreçleri kararlılıkla işletmektedir.

Kamuoyunda yer alabilecek doğruluğu teyit edilmemiş haber, bilgi ve yorumlara itibar edilmemesi; yalnızca Ceyhan Belediyesi ve yetkili resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir.

Ceyhan Belediyesi olarak, halkımızın emanetine sahip çıkmaya, kamu kaynaklarını titizlikle korumaya ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
