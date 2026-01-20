Ceyhan Belediyesi, Araç Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, öz kaynaklarıyla Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden satın aldığı iki yeni çöp kamyonuyla araç filosunu güçlendirdi. Yeni araçlarla birlikte temizlik hizmetlerinde hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Ceyhan Belediyesi, araç filosuna iki yeni çöp kamyonu kazandırdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın göreve gelmesiyle birlikte Ceyhan Belediyesi'nde israfla mücadele ve tasarruf odaklı bir yönetim anlayışının hayata geçirildiğini vurguladı.

Yıldız, bu kapsamda belediyede daha önce kiralık olarak hizmet veren 30 aracın, kiralama bedeline satın alınarak belediye envanterine kazandırıldığını belirterek, "Satın alınan araçlar arasında 12 adet çöp kamyonu, 1 adet süpürge aracı, 1 adet otobüs, çöp taksi, kamyonetler, sulama aracı, pikaplar ve binek araçlar yer alıyor. Bu adım sayesinde hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlandı hem de belediyemizin hizmet gücü kalıcı hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Teslim alınan iki yeni çöp kamyonunun, temizlik hizmetlerinde hız, verimlilik ve sürekliliği artırması; bakım-onarım azaltarak belediye bütçesine uzun vadeli katkı sunması bekleniyor.