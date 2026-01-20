Ceyhan Belediyesi, Araç Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ceyhan Belediyesi, Araç Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor

20.01.2026 12:20  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediyesi, öz kaynaklarıyla satın aldığı iki yeni çöp kamyonuyla araç filosunu güçlendirerek temizlik hizmetlerinde kapasite artışı hedefliyor.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, öz kaynaklarıyla Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden satın aldığı iki yeni çöp kamyonuyla araç filosunu güçlendirdi. Yeni araçlarla birlikte temizlik hizmetlerinde hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Ceyhan Belediyesi, araç filosuna iki yeni çöp kamyonu kazandırdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın göreve gelmesiyle birlikte Ceyhan Belediyesi'nde israfla mücadele ve tasarruf odaklı bir yönetim anlayışının hayata geçirildiğini vurguladı.

Yıldız, bu kapsamda belediyede daha önce kiralık olarak hizmet veren 30 aracın, kiralama bedeline satın alınarak belediye envanterine kazandırıldığını belirterek, "Satın alınan araçlar arasında 12 adet çöp kamyonu, 1 adet süpürge aracı, 1 adet otobüs, çöp taksi, kamyonetler, sulama aracı, pikaplar ve binek araçlar yer alıyor. Bu adım sayesinde hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlandı hem de belediyemizin hizmet gücü kalıcı hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Teslim alınan iki yeni çöp kamyonunun, temizlik hizmetlerinde hız, verimlilik ve sürekliliği artırması; bakım-onarım azaltarak belediye bütçesine uzun vadeli katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi, Araç Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:56:25. #7.11#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi, Araç Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.