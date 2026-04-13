Ceyhan'ın Yollarında Bakım Onarım Çalışmaları Sürüyor... Belediye Başkan Vekili Yıldız: "Hedefimiz, İlçemizde Bozuk Yol Bırakmamak"

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Hedefimiz, ilçemizde bozuk yol bırakmamak" dedi.

Vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması amacıyla sahada yoğun mesai harcayan Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle bozulan asfalt yolların yenilenmesi, parke yolların onarımı ve hasar gören kaldırımların bakımını titizlikle gerçekleştiriyor.

Mahalle mahalle yürütülen çalışmalar kapsamında zamanla deforme olan yollar yeniden asfaltlanırken, parke kaplı alanlarda ise onarım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca, bozulan kaldırımlar ve orta refüjlerde de bakım ve düzenleme çalışmaları yapılarak kent estetiği güçlendiriliyor.

Yıldız, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, havaların düzelmesiyle birlikte ekiplerin sahadaki çalışmalarını daha da yoğunlaştırdığını belirtti. Yıldız, "Sevgili hemşehrilerim, havaların düzelmesiyle birlikte Fen İşleri ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak adına bozulan yollarımızı tek tek onarıyoruz. Asfalt ve parke çalışmalarımızla birlikte kaldırımlarımızı da yenileyerek daha düzenli ve güvenli bir Ceyhan için çalışıyoruz. Hedefimiz, ilçemizde bozuk yol bırakmamak" ifadelerini kullandı.