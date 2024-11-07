Ceyhan Belediyesi, Öğrencilere Atatürk'ü Anlatan Animasyon Filmi Gösterdi

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, ilçedeki 10 farklı okuldan yaklaşık bin 500 öğrenciyi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" adlı animasyon filmiyle buluşturdu. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Ceyhan Belediyesi olarak gençlerimizin gelişimini destekleyecek kültürel etkinliklerimize devam edeceğiz. Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek bizler için en büyük mutluluk. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Sarısu ve belediye müdürleri, öğrenci ve velilerle yakından ilgilendi. Öğrenciler, okullarından öğretmenleri ve katılmak isteyen velileri ile birlikte, Belediye tarafından sağlanan araçlarla alındı. Öğrencilere içecek ve kek ikramı yapılarak etkinlik daha da keyifli hale getirildi. Öğrenciler, Atatürk'ün çocukluğunu konu alan filmi ilgiyle izledi.

"Bu topraklarda yetişen her çocuk, geleceğe umutla baksın diye çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Kadir Aydar, etkinliğe ilişkin, "Çocuklarımızı tarihimizle, Atatürk sevgisiyle buluşturmak, onların aydınlanmalarına katkı sunmak bizim en önemli görevlerimizden biri. Ulu Önder'imizin fikirleri ve mücadelesiyle yoğrulan bu topraklarda yetişen her çocuk, geleceğe umutla baksın diye çalışıyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak gençlerimizin gelişimini destekleyecek kültürel etkinliklerimize devam edeceğiz. Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek bizler için en büyük mutluluk. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.