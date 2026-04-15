Ceyhan Belediyesi, Park ve Yaşam Alanlarını Yaza Hazırlıyor

15.04.2026 15:43  Güncelleme: 16:35
(ADANA) - Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parkları ve sosyal yaşam alanlarını yaz aylarına hazırlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların daha konforlu, güvenli ve keyifli alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında birçok noktada bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlçenin önemli sosyal alanlarından biri olan Şehit Mustafa Durmaz Parkı'ndaki yenileme çalışmalarında sona gelindi. Parkta oyun grupları, dinlenme alanları ve spor alanları modernize edilirken, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği belediyeye ait bir kafe de hizmete sunulacak.

Öte yandan, Şehit Süleyman Çakır Koşu Yolu'nda çim biçme ve peyzaj düzenleme çalışmaları tamamlanırken, ilerleyen süreçte dinlenme alanları ile spor aletlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

İlçe genelinde ise toplam 27 parkta oyun grupları, dinlenme alanları, spor ve egzersiz aletleri ile sulama ve aydınlatma sistemlerinde yenileme ve bakım çalışmaları devam ediyor.

"Ceyhan'ın nefes alanlarını yeniliyoruz"

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların sosyal yaşam alanlarını daha aktif ve güvenli kullanabilmesi için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ceyhan'ımızın her köşesinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği, aileleriyle birlikte huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızı ve sosyal yaşam alanlarımızı yaza en iyi şekilde hazırlıyoruz. Özellikle Şehit Mustafa Durmaz Parkı'nda sona yaklaştık. Modern yapısıyla hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçe genelinde 27 parkımızda da bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Daha yaşanabilir bir Ceyhan için ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

