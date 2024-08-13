Ceyhan Belediyesi Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yeniliyor

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, çarşı merkezindeki Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yenileyerek kısa zamanda vatandaşların hizmetine açacak.

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çarşı merkezinde bulunan Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, parkın içerisindeki ağaçlara zarar verilmeden oturma alanları ve bir kafeterya inşa ediliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte park, modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Çarşı esnafı, parkın yenilenmesiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi.

"Parkı yenilerken doğal dokusuna zarar vermemeye özen gösterdik"

Başkanı Kadir Aydar ise "Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı, Ceyhanlılar için önemli bir mekandır. Bu nedenle parkı yenilerken doğal dokusuna zarar vermemeye özen gösterdik. Amacımız, vatandaşlarımızın modern ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamaktır. Bu tür projelerle Ceyhan'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.