Ceyhan Belediyesi Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yeniliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceyhan Belediyesi Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yeniliyor

Geniş Video İzle

Ceyhan Belediyesi, çarşı merkezinde bulunan Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yenileyerek kısa sürede hizmete açacak. Parkın içerisinde oturma alanları ve bir kafeterya inşa edilirken, doğal dokusuna zarar verilmeden modern ve estetik bir görünüm kazandırılacak. Ceyhanlılar için önemli bir mekan olan parkın yenilenmesi, çarşı esnafı ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

13.08.2024 11:32  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, çarşı merkezindeki Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yenileyerek kısa zamanda vatandaşların hizmetine açacak.

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çarşı merkezinde bulunan Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, parkın içerisindeki ağaçlara zarar verilmeden oturma alanları ve bir kafeterya inşa ediliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte park, modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Çarşı esnafı, parkın yenilenmesiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi.

"Parkı yenilerken doğal dokusuna zarar vermemeye özen gösterdik"

Başkanı Kadir Aydar ise "Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı, Ceyhanlılar için önemli bir mekandır. Bu nedenle parkı yenilerken doğal dokusuna zarar vermemeye özen gösterdik. Amacımız, vatandaşlarımızın modern ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamaktır. Bu tür projelerle Ceyhan'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Jandarma, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yeniliyor - Son Dakika


11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
10:53 Suudi Arabistan Ecevit’in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü Dededen kalma arazi istimlak edildi Suudi Arabistan Ecevit'in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü! Dededen kalma arazi istimlak edildi
19:51 Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar
19:03 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 12:40:51. #1.13#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement