Ceyhan Belediyesi Yeşildam Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceyhan Belediyesi Yeşildam Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Yaptı

Ceyhan Belediyesi ekipleri, Yeşildam Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahalledeki sokaklar temizlendi, ağaçlar budandı ve hijyenik önlemler alındı.

29.07.2024 13:03  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi ekipleri, Yeşildam Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahalledeki sokaklarda araç ve yayalar için tehlike oluşturan ağaçlar budandı, otlarla kaplanmış alanlar çim biçme makineleri ve iş makineleri kullanılarak temizlendi. Ayrıca, sokaklar süpürülerek ve ilaçlanarak daha hijyenik hale getirildi.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşildam Mahallesi'nde çöp konteynerleri ilaçlı su ile dezenfekte edilirken, logarlar ve mahalle sakinlerinin ortak kullanım alanları da ilaçlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha önce Sarımazı, Hamdilli, Mercimek ve Doruk mahallelerinde de benzer temizlik çalışmaları düzenlemişti.

"Amacımız, 112 mahallemizde de vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak"

Belediye Başkanı Kadir Aydar, yapılan çalışmalara ilişkin olarak, "Ceyhan'ımızın 112 mahallesinde eşit hizmet anlayışı ile çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızı merkez mahalle kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın planlıyoruz. Bu sebeple de kırsal mahallelerimizdeki temizlik faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Amacımız, 112 mahallemizde de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak. Bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Seferberlik, ilçenin her köşesinde hijyen standartlarını yükseltmek için devam edecek.

Kaynak: ANKA

Ceyhan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi Yeşildam Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 13:43:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi Yeşildam Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement