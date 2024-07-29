Ceyhan Belediyesi Yeşildam Mahallesi'nde Temizlik Çalışması Yaptı

Güncel

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi ekipleri, Yeşildam Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahalledeki sokaklarda araç ve yayalar için tehlike oluşturan ağaçlar budandı, otlarla kaplanmış alanlar çim biçme makineleri ve iş makineleri kullanılarak temizlendi. Ayrıca, sokaklar süpürülerek ve ilaçlanarak daha hijyenik hale getirildi.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşildam Mahallesi'nde çöp konteynerleri ilaçlı su ile dezenfekte edilirken, logarlar ve mahalle sakinlerinin ortak kullanım alanları da ilaçlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha önce Sarımazı, Hamdilli, Mercimek ve Doruk mahallelerinde de benzer temizlik çalışmaları düzenlemişti.

"Amacımız, 112 mahallemizde de vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak"

Belediye Başkanı Kadir Aydar, yapılan çalışmalara ilişkin olarak, "Ceyhan'ımızın 112 mahallesinde eşit hizmet anlayışı ile çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızı merkez mahalle kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın planlıyoruz. Bu sebeple de kırsal mahallelerimizdeki temizlik faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Amacımız, 112 mahallemizde de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak. Bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Seferberlik, ilçenin her köşesinde hijyen standartlarını yükseltmek için devam edecek.