Ceyhan'da 8 Mart'ta Kadınlara Çiçek Sürprizi

09.03.2026 12:44
Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız ve CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çarşı esnafını ziyaret ederek kadınlara çiçek takdim etti ve kadınların toplumdaki rollerinin önemine dikkat çekti.

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici ile birlikte ilçe merkezinde çarşı esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek, kadınlara çiçek takdim etti.

Çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vekili Sevil Aydar ile CHP Adana Milletvekili Bilici kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak esnaf ve vatandaşlara çiçek takdim etti. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyarette, kadınların toplumsal hayattaki emeği ve katkısının önemine dikkat çekildi.

Yıldız, kadınların toplumun her alanında büyük emek verdiğini belirterek, "Kadınlarımız; emeği, üretkenliği ve fedakarlığıyla hayatın her alanında önemli bir rol üstleniyor. Kadınların güçlü olduğu bir toplumun geleceği de güçlü olur. Bu vesileyle tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Yıldız ve Bilici, günün anısına hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü

