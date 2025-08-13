Ceyhan'da Çocuk Bisiklet Jantına Sıkıştı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bisiklet süren bir çocuğun ayağı bisikletin jantına sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
