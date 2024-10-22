ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, helikopter destekli operasyonla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Yağma', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu' suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 17 ekip ile belirlenen adreslere baskın yapan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı.
Son Dakika › Güncel › Ceyhan'da Helikopterli Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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