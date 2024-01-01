Ceyhan\'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Enes T. idaresindeki 01 ART 114 plakalı otomobil ile Hüseyin S. yönetimendeki 33 PJ 236 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazadan sonra savrulan Muhammed Enes T.'nin kullandığı otomobil, kaldırım üzerindeki ağaca çarpıp kökünden sökerek durabildi. Sürücü Muhammed Enes T., yanında bulunan Emir Kaan A., Emin Can Ö. ile diğer otomobilde bulunan Arzu S. ve Belinay S. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.