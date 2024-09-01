Ceyhan'da Park Halindeki Midibüs Yangını Söndürüldü

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Ceyhan ilçesinde park halindeyken yangın çıkan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, plakası henüz tespit edilemeyen midibüsten yükselen alevlere müdahale etti.

Çevreye sıçramadan söndürülen yangın sonucu midibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.