Ceyhan'da "Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası" Düzenlenecek
Ceyhan'da "Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası" Düzenlenecek

07.01.2026 15:40  Güncelleme: 16:07
Ceyhan Belediyesi, 6 Ocak Ceyhan'ın düşman işgalinden kurtuluşu anısına 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde bir satranç turnuvası organize edecek. Toplam 80 bin TL ödülün verileceği turnuvaya farklı yaş ve kategorilerden sporcular katılacak.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, Ceyhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Satranç Turnuvası" düzenleyecek. Zeka, strateji ve centilmenliğin ön planda olacağı turnuva, 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde Ceyhan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ceyhan Belediyesi'nin 6 Ocak Ceyhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenleyeceği satranç turnuvasına farklı yaş ve kategorilerden çok sayıda sporcu katılım sağlayacak. 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde, Ceyhan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek, toplam 80 bin TL ödüllü turnuvada sporcular, satranç tahtasında en iyi hamleyi yapmak için mücadele edecek.

Başkan Vekili Yıldız, satrançseverleri davet etti

Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, satrancın çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çekerek, "Satranç; düşünmeyi, plan yapmayı, sabrı ve stratejik bakış açısını geliştiren çok kıymetli bir spor dalıdır. 6 Ocak Kurtuluş etkinliklerimiz kapsamında düzenlediğimiz bu turnuvayla hem kurtuluş coşkumuzu sporla buluşturuyor hem de çocuklarımızı ve gençlerimizi zeka sporlarına teşvik ediyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, satranç severleri bu anlamlı organizasyona davet ediyorum" dedi.

Ceyhan Belediyesi'nin destekleriyle, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde organize edilen turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 8 Ocak 2026 tarihine kadar başvurularını 'www.adana.tsf.org.tr' adresi üzerinden yapabilecek.

Kaynak: ANKA

