Ceyhan'da Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.G'nin (14) evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışmalarını sürdürdü.
Çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan saldırıda yaralanan Ö.G'nin tedavisinin Adana'daki hastanede sürdüğü öğrenildi.
