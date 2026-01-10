Ceyhan Belediyesi ile Tayvan Hükümeti'nden Anlamlı Dayanışma

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi ile Tayvan Hükümeti iş birliğinde düzenlenen bağış programı kapsamında ihtiyaç sahibi bireylere tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Ceyhan Belediyesi, Tayvan Hükümeti iş birliğinde "Tekerlekli Sandalye Bağış Programı" düzenledi. Program kapsamında ihtiyaç sahibi dezavantajlı bireylere tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. Zübeyde Hanım Balo Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Tayvan Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı. Programda, Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Tayvan heyetine çiçek ve plaket takdim etti.

İş birliği vurgusu

Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Tayvan Hükümeti ile kurulan dostane iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı dayanışmanın Ceyhan için son derece kıymetli olduğunu vurguladı. İki ülke arasında kurulan dostluk köprüsünün yalnızca bir yardım programı olmadığını belirten Yıldız, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelleri kaldırmaya yönelik her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Vekil Yıldız konuşmasında, Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın vizyonuna da dikkat çekerek; halkın içinde olan, derdi bilen ve sosyal projeler üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve bu anlayışı sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici ise Tayvan Hükümeti'nin engelli bireylere yönelik desteğinin Ceyhan halkı için büyük anlam taşıdığını belirterek, Ceyhan'ın hem içeriden hem de dışarıdan desteklere ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bilici, bu tür dayanışmaların artarak devam etmesini temenni etti.

Dayanışma sürecek

Tayvan Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang, Tayvan halkı ve hükümeti adına Ceyhan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 150 adet tekerlekli sandalyenin engelli bireylerin yaşamını bir nebze de olsa kolaylaştırmasını diledi. Huang, Tayvan'ın "kimseyi geride bırakmama" anlayışıyla hareket ettiğini ve Türkiye ile dayanışmanın süreceğini söyledi.

Program sonunda tekerlekli sandalyelerini teslim alan engelli bireyler ve aileleri, Ceyhan Belediyesi'ne ve Tayvan Hükümeti'ne teşekkür etti.