Ceyhan'da Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ceyhan'da Tır Kazası: 2 Yaralı

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Ceyhan'da arızalanan tıra çarpan başka bir tırda 2 sürücü yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir tırın arızalandığı için emniyet şeridinde duran başka tıra çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Dokuztekne mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AUE 660 plakalı tır arızalandı.

Sürücüsünün aracı kontrol etmek için emniyet şeridine çektiği tıra, aynı istikamette ilerleyen 63 LA 555 plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceyhan'da Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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