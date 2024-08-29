Ceyhan'da yıkılan çarşı binasının yerine yeşil alan yapıldı - Son Dakika
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Ceyhan'da yıkılan çarşı binasının yerine yeşil alan yapıldı

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Ceyhan Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan çarşı merkezindeki binanın yerine yeşil alan inşa ederek hizmete açtı. Park ve bahçeler müdürlüğü tarafından tamamlanan peyzaj çalışmalarıyla birlikte vatandaşlar için oturma ve dinlenme alanları oluşturuldu.

29.08.2024 11:04  Güncelleme: 12:00
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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan çarşı merkezindeki binanın yerine yeşil alan inşa ederek vatandaşların hizmetine açtı.

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından peyzaj çalışmaları tamamlanan alanın hizmete açıldığını duyuran Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Çarşının merkezinde yer alan ve 6 Şubat depreminde ağır hasar görerek yıkılan eski Migros binasının yerine, Ceyhan'a yakışır bir park yaptık. Dün itibariyle parkımızın peyzaj ve çimlendirme çalışmalarını tamamladık. Artık bu alan, Ceyhanlılar tarafından dilediği gibi kullanılabilir. Her şey sizin için; sizleri çok seviyoruz ve bu aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde, vatandaşlar için oturma ve dinlenme alanları oluşturuldu, ağaçlandırması ve peyzajı tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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