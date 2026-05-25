Ceyhan'ın İlk Araç Üst Geçit Projesinde Geri Sayım Başladı

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 6 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek temel atma programı öncesinde kentin ilk araç üst geçit köprü projesinin şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Ceyhan Belediyesi tarafından yapımına başlanan ilçenin ilk araç üst geçit köprü projesinde çalışmalar sürüyor. Başkan Vekili Yıldız, temel atma programı öncesinde şantiye alanında incelemelerde bulundu. Proje kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Yıldız, zemin iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Şantiye alanında açıklamalarda bulunan Yıldız, şunları söyledi:

"CEYHAN'DA DAHA GÜVENLİ BİR ULAŞIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Kıymetli hemşehrilerim, Ceyhan'ımızın ilk araç üst geçit köprü projesinin yapıldığı şantiye alanındayız. Şu anda bulunduğumuz alanda köprümüzün iki ayağının zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Ceyhan'da daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak, ilk araç üst geçit köprümüzü en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

TEMEL ATMA PROGRAMI, 6 HAZİRAN'DA

Ceyhan Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği projenin temel atma programı, 6 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te proje sahasında gerçekleştirilecek. Kent ulaşımına büyük katkı sağlaması hedeflenen proje tamamlandığında Ulus, Mithatpaşa, Hürriyet, İstiklal ve Şahin Özbilen mahalleleri ile Cumhuriyet ve Namık Kemal mahalleleri birbirine bağlanacak. İbrahim Mete Bulvarı'ndan TOKİ konutları bölgesine uzanacak üst geçit sayesinde şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlayacak.

Yaklaşık 400 metre uzunluğunda, 104 metre açıklığında ve 11 metre genişliğinde projelendirilen Ceyhan'ın ilk araç üst geçit köprüsünün 150 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.