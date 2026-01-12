(ADANA) - Ceyhan Belediyesi öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adana Satranç İl Temsilciliği katkılarıyla düzenlenen 6 Ocak Ceyhan'ın Kurtuluşu Satranç Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Ceyhan Kapalı Spor Salonu'nda 10 Ocak'ta başlayan Ceyhan'ın Kurtuluşu Satranç Turnuvası, dün düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. 7 farklı ilden gelen 200'ün üzerinde sporcunun katılım sağladığı organizasyon; Açık Kategori, 14 Yaş Altı, 10 Yaş Altı ve 8 Yaş Altı olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Turnuva sonunda dört ana kategoride dereceye giren sporcuların yanı sıra Ceyhan'da ikamet eden sporcu, en iyi kadın sporcu, en iyi engelli birinci, en iyi engelli ikinci ile en iyi 50 yaş ve üzeri sporcular için belirlenen özel kategorilerde de ödüller verildi. Dereceye giren sporculara toplam 80 bin TL ödül takdim edildi.

Ödül törenine Ceyhan Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Özkan Akgün ve Burhan Onuk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Öcal, Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, Ceyhan Belediye Meclis Üyeleri Yaşar Cömert ve Metin Dorak, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı İsmail Övet ile birlikte sporcular, veliler ve davetliler katıldı.

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Ceyhan'da sporun her dalını destekliyoruz"

"Satranç; düşünme becerilerini geliştiren, stratejik bakış açısını güçlendiren çok değerli bir spor dalıdır. 6 Ocak Ceyhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında, basketbol turnuvamızın ardından düzenlediğimiz satranç turnuvasının da büyük ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve her yaştan sporcumuzun sporla iç içe olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlamlı organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum."