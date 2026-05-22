Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Demir Köprü yakınlarında nehirde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin 42 yaşındaki Yunus Y'ye ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.