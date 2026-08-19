Ceylanpınar\'da Elektrik Çarpması: Bir Ölü

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde kuyudan su çekmek için elektrikli motoru çalıştıran Mehmet Emin Sakınlı (33), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sufra Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisindeki kuyudan su çekmek isteyen Mehmet Emin Sakınlı, elektrikli motoru çalıştırdı. Bu sırada Sakınlı, akıma kapıldı. Mahallelilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sakınlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sakınlı'nın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.