Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Yasin Demirtaş'ın bulunduğu otomobile Aydoğdu Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Ağır yaralanan Demirtaş, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Demirtaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Ceylanpınar'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?