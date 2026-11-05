Ceylanpınar'da tır ile traktör çarpıştı, traktör sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ceylanpınar'da tır ile traktör çarpıştı, traktör sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Ceylanpınar-Akçakale kara yolunda tır ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan traktör sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.Ç. (53) idaresindeki 47 AEA 577 plakalı tır, Ceylanpınar- Akçakale kara yolunun kırsal Yenişehir Mahallesi mevkisinde Hamdo Yetek (44) yönetimindeki 63 ACK 834 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Yetek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiCeylanpınarŞanlıurfaAkçakale3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ceylanpınar'da tır ile traktör çarpıştı, traktör sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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