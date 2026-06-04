Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika
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Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı
04.06.2026 16:50
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Bursa'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri, kurumlar arası iş birliği ve başarı dilekleri ile kutlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü nedeniyle program düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programa, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Demirdaş, cumhuriyet savcıları İbrahim Yakut ve Bilal Kaygusuz, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Sayar, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ercan Gündoğdu, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gürsel Beliye, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Kahraman, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ile kurum personelleri katıldı.

Törenin ardından heyet, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verilerek ceza infaz hizmetlerinin adalet sistemindeki yeri ve önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk de ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik personelinin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışanların gününü kutladı.

Program kapsamında daha sonra Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan ziyaret edildi.

Ziyarette ceza infaz hizmetlerinin etkinliği, kurumlar arası iş birliğinin önemi ve adalet hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan da tüm personele başarı ve iyi dileklerini iletti.

Son olarak Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden heyet, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi sundu.

Ziyarette, ceza infaz kurumları ile Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerin adalet sisteminin etkin işleyişine ve toplumsal huzurun sağlanmasına sunduğu katkı vurgulandı.

Vali Erol Ayyıldız, kamu düzeninin korunmasında ve adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli bir görev üstlenen ceza infaz personelinin 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutlayarak, tüm personele çalışmalarında başarı diledi.

Program vesilesiyle, ceza infaz hizmetlerinin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin fedakarlık ve özveriyle sürdürdüğü çalışmalar bir kez daha takdirle karşılanırken, kamu hizmetinin etkin, verimli ve insan odaklı bir anlayışla sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Politika, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika

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