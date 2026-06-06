Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika
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Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

06.06.2026 23:37
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Ankara'da Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla konser düzenlendi, personel ve aileleri katıldı.

ANKARA'da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde konser programı düzenlendi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında konser etkinliği gerçekleştirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile çok sayıda ceza infaz kurumu personeli ve aileleri katıldı. Etkinlikte personel ve aileleri, TRT sanatçıları Dünya Tekin ve Zafer Albayrak'ın seslendirdiği ezgileri dinledi.

'TAKDİRLE YAD EDİYORUZ'

Etkinlikte konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz, "Bugün burada teşkilatımız açısından son derece anlamlı ve tarihi bir vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemiz genelinde ilk kez kutlanan 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, yalnızca belirli bir meslek grubuna tahsis edilmiş özel bir gün değildir, bugün adalet hizmetlerinin görünmeyen ancak vazgeçilmez kahramanlarına duyulan vefanın, devletimizin personeline verdiği değerin ve teşkilatımızın köklü kurumsal birikiminin tezahürüdür. Bu anlamlı gün vesilesiyle ceza infaz ve denetimli serbestlik hizmetlerinin her kademesinde görev yapan personelimizin özverisini, meslek adanmışlığını, kamu hizmetine sunduğu değerli katkıları bir kez daha takdirle yad ediyoruz" dedi.

'DEVLETİMİZİN ADALET ANLAYIŞINI TEMSİL ETMEKTEDİRLER'

Ceza İnfaz Kurumları'nda görev yapan personelin; kurum güvenliği ve düzeninin sağlanmasının yanında hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme süreçlerine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Yılmaz, "Görevlerinin gerektirdiği kararlılığı insan odaklı yaklaşım ve yüksek bir meslek anlayışıyla birleştirerek devletimizin adalet anlayışını sahada temsil etmektedirler. Denetimli serbestlik müdürlüklerimizde görev yapan personelimiz ise hükümlülerin topluma yeniden uyum sağlamaları, sorumluluk bilinci geliştirmeleri ve yeniden suç işlemeksizin hayatlarını sürdürme amacıyla büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Ünvanı ve görevi ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu hukukun üstünlüğünü esas alan, kamu düzenini ve insan odaklı ceza infaz anlayışının sahada en önde gelen temsilcilerinden biridir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika

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