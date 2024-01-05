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Cezaevi Firarisi Evden Hırsızlık Yaptığı Sırada Yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi Firarisi Evden Hırsızlık Yaptığı Sırada Yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.U., kaldığı evde çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, laptop, tablet, cep telefonu ve diğer eşyalar ele geçirildi. Firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi Firarisi Evden Hırsızlık Yaptığı Sırada Yakalandı
05.01.2024 - 17:20,
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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.U. (38), kaldığı evde çaldığı eşyalarla yakalandı.

Akhisar Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin, 'Hırsızlık' suçundan kaldığı cezaevinden 2 hafta önce firar eden M.U. olduğunu belirledi. Ekipler, takibe aldıkları M.U.'yu kaldığı metruk evde, çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı. Evdeki aramada laptop, tablet, 2 kol saati, 3 cep telefonu, el feneri ve bisiklet ele geçirildi. 19 ayrı dosyadan 25 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.U., sevk edildiği adliyede tutuklanıp Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Akhisar, JASAT, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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