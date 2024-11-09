Cezaevi Kütüphaneye Dönüştürüldü - Son Dakika
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Cezaevi Kütüphaneye Dönüştürüldü

Cezaevi Kütüphaneye Dönüştürüldü

Ilgın'da cezaevi restorasyonu ile modern bir kütüphane açıldı, halk ve öğrenciler için hizmet veriyor.

09.11.2024 11:47
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Konya'nın Ilgın ilçesinde, 61 yıl kapalı cezaevi olarak kullanılan taş bina, özgün dokusuna uygun restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldü.

İller Bankası Genel Müdürlüğünün finansal desteğiyle, projesi Ilgın Belediyesi tarafından yürütülen "Ilgın Millet Kütüphanesi", 1 yıl süren çalışma sonrası faaliyete geçti. Kütüphane 8 aydır öğrenciler başta olmak üzere ilçe halkına hizmet veriyor.

Kültürel aktiviteleri desteklemek, kitapseverlere yeni mekan sunmak için dönüştürülen 800 metrekare alandaki binada, kitap kafe, okuma ve çalışma alanı, sessiz kütüphane, çocuk sinema salonu, çocuk okuma salonu, yetişkin kütüphanesi, bahçesinde ise oyun parkı bulunuyor.

Kent merkezinde bulunan, rahat bir okuma ve ders çalışma ortamı sunan kütüphane, öğrencilerin uğrak yeri oluyor.

"Burası cezaeviyken bir eğitim yuvasına dönüştü"

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, AA muhabirine, yürüttükleri çalışmanın, kent kültürü ve toplumsal hafıza açısından değerli olduğunu söyledi.

Geçmişte dikenli tellerle çevrili bahçede, ailelerin çay sohbetleri yaptığını, çocukların oynadığını belirten Apil, mahkumların kaldığı koğuşların da ilim yayan salonlara dönüştüğünü dile getirdi.

Cezaevinin soğuk ortamını, nezih ve sıcak bir mekana çevirmenin taşıdığı anlama dikkati çeken Apil, şöyle konuştu:

"Burada, kampanyalar düzenliyoruz. Kitap okuyan öğrencilerimize ödüller veriyoruz. Burası cezaeviyken bir eğitim yuvasına dönüştü. Mahkumların geçmişte yaşadıklarını düşünüyorum, bir de bugün burada zaman geçiren öğrencilere bakıyorum, bu bana çok anlamlı geliyor. Cezalandırmak için yapılan bir binanın, gelecekte doktor, avukat, öğretmen olacak gençlerin faydalanacağı bir ortama dönüşmesi gerçekten çok güzel."

İller Bankası Konya Bölge Müdürü Sedat Yılmaz da kurum olarak, anlamlı bir dönüşüm projesine destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Binanın, modern bir kütüphane görünümüne kavuşturulduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mekan, çevre düzenlemesi ve iç konforuyla, insanların severek vakit geçirebileceği sosyal ve kültürel etkinliklere olanak sağlıyor. Cezaevi kapatıldıktan sonra atıl kalan bina, artık sıklıkla ziyaret edilen bir yer haline geldi." diye konuştu.

"Burada olmanın çok farklı bir hissiyatı var"

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Zeynep Nur Yıldız ise insanın içini ürperten bir yerin, keyifli ve kaliteli zaman geçirebildikleri bir mekana dönüşmesinin çok güzel olduğunu anlattı.

Arkadaşlarıyla sıklıkla geldiklerini kaydeden Yıldız, "Bence, bir kütüphane açmak, bin cezaevi kapatmaktır. Suçluları cezalandırmak için yapılan bir yerin şimdi iyi bir amaca hizmet etmesi çok anlamlı bir şey. Burada ders çalışmak, zaman geçirmek çok etkileyici. Bizim bugün oturduğumuz yerlerde geçmişte mahkumlar vardı. Belki daha iyi imkanlara, eğitime sahip olsalar suçlu durumuna düşmezlerdi. Burada olmanın çok farklı bir hissiyatı var. İbret almak gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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