Cezaevi Şartları Hakkında Açıklama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Başsavcılığı, Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki şartlarını yalanlayan paylaşımları yalanladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu'nun cezaevi şartlarıyla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Kalaycıoğlu'nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği gibi iddiaları içeren paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Ünitenin havalandırma alanı 162,1 metrekaredir. Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu ve benzeri ihtiyaçları teslim edilmekte olup, kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kalaycıoğlu'nun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayetin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24 Mart 2026 tarihinde psikolog görüşmesi yapılmış olup, görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir. Sosyal medyaya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 16:04:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.