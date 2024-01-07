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Cezaevinden çıkan adam, hamile eşini satırla öldürdü - Son Dakika
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Cezaevinden çıkan adam, hamile eşini satırla öldürdü

Tarsus ilçesinde, cinayetten 24 yıl cezaevinde yatan Murat Biçer, 8 ay önce tahliye olduktan sonra 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldürdü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cezaevinden çıkan adam, hamile eşini satırla öldürdü
07.01.2024 - 13:22,
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cinayetten 24 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce çıkan Murat Biçer (45), 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) satırla öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici cinayetinden 24 yıl hapis yatıp, 8 ay önce çıkan Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı 7 aylık hamile eşi Serap Biçer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Biçer, evdeki satırla 7 aylık hamile eşini öldürdü. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Tarsus, Cezaevi, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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