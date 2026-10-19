Silivri'de tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastanede ameliyat edildi - Son Dakika
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Silivri'de tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastanede ameliyat edildi

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Silivri\'de tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastanede ameliyat edildi
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Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi ve sabah saatlerinde ameliyata alındı. Mutlu'nun avukatı olan kızı Begüm Nazlı Mutlu'nun aktardığına göre aile, ameliyatla ilgili henüz bilgilendirilmedi.

(İSTANBUL) -

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, kaldırıldığı hastanede sabah saatlerinde ameliyata alındığı, ailesine ameliyata ilişkin bilgi verilmediği öğrenildi.

SİLİVRİ'DEN HASTANEYE KALDIRILDI

Tutuklu Hasan Mutlu'nun kızı ve aynı zamanda avukatı olan Begüm Nazlı Mutlu'dan edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi'nden hastaneye kaldırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sabah saatlerinde ameliyata alındı.

AİLEYE BİLGİ VERİLMEDİ

Mutlu'nun ameliyatına ilişkin ailesine henüz bilgi verilmediği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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