Cezasızlık Algısı Üzerine Yeni Düzenlemeler
Cezasızlık Algısı Üzerine Yeni Düzenlemeler

08.04.2026 16:29
Adalet Bakanı Gürlek, cezasızlık algısını gidermek için yasal düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

(ANKARA) – Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyelerini Ankara Hakimevi'nde kabul etti. Gürlek, toplumda "cezasızlık algısı" bulunduğunu belirterek, "Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız. Şu an çalışma aşamasındayız. Sizin çalışmalarınızla birlikte bu süreci birlikte yürüteceğiz" dedi.

Gürlek, Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte geçen pazar günü İstanbul Hakimevi'nde mağdur ailelerle bir araya geldiklerini anımsattı. Bu buluşmanın toplumda farkındalık oluşturduğunu belirten Gürlek, mağdur ailelerin sorunlarını dinlediklerini ifade etti.

"Toplumun yüzde 81'i cezaları yetersiz buluyor"

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mevcut yaklaşımın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürlek, "Suça Sürüklenen Çocuk' diyoruz aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun yüzde 81'inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de aynı kanaatteyim" dedi.

"Komisyon raporu yol gösterici olacak"

Komisyonun sahada kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Gürlek, sonuç raporunun kendileri için yol gösterici olacağını söyledi. 12. Yargı Paketi üzerinde çalıştıklarını aktaran Gürlek, "Bizler de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimizle birlikte bu cezaların özellikle biraz yetersiz olduğunu, toplumda cezasızlık algısı olduğunu düşünüyoruz. Sizin saha araştırmalarınız ve önerileriniz bizim için çok kıymetli. Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimizle birlikte bu konuda çalışıyoruz" diye konuştu.

Önleyici mekanizmalar vurgusu

Çocukların suça sürüklenmeden önceki süreçlerine dikkati çeken Gürlek, önleyici mekanizmaların önemine işaret etti. Gürlek, "Bu sadece Adalet Bakanlığı'nın görevi değil. Aile, eğitim ve sosyal çevre belirleyici unsurlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"Suç politikası dengelenmeli"

Mağdur ailelerle yaptığı görüşmeden etkilendiğini dile getiren Gürlek, suç politikalarının dengeli yürütülmesi gerektiğini söyledi. Gürlek, "Çocuklar bizim için çok kıymetli ama bir taraftan da mağdur aileler var. 'Cezasızlık algısı' maalesef toplumu rahatsız ediyor. Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız. Şu an çalışma aşamasındayız. Sizin çalışmalarınızla birlikte bu süreci birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmanın özellikle sizin komisyonunuzun raporlarını biz dört gözle bekliyoruz. Çünkü oradan çıkacak rapor çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 700 hakim ve savcıyla görüşüldüğünü, mağdur ailelerin dinlendiğini hatırlatan Gürlek, hakim ve savcıların takdir yetkilerine de değinerek, gerektiğinde istişare toplantıları yapılabileceğini ifade etti.

Önleyici ve caydırıcı tedbirlerin önemine vurgu yapan Gürlek, üç bakanlığın birlikte çalışmasının kritik olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
