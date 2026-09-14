Cezayir Başbakanı Ghrieb, gerilimin ardından Mali'nin başkenti Bamako'da

BAMAKO/ Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb, iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerilimin ardından ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Mali'nin başkenti Bamako'ya geldi.

Mali Başbakanı Tümgeneral Abdoulaye Maiga tarafından karşılanan Ghrieb, beraberindeki heyetle temaslarda bulunacak.

Ghrieb'in, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un mesajını Mali Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya iletmesi bekleniyor.

Ziyaret, Maiga'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması kapsamında 24 Ağustos'ta Cezayir'e yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşti.

Ghrieb'in ziyareti sırasında Goita tarafından kabul edilmesi ve Maiga ile çalışma toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.

Mali makamlarına göre taraflar, "karşılıklı saygı ve her devletin çıkarlarının korunması" temelinde diyaloğun güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele alacak.

Mali-Cezayir ilişkilerindeki gerilim

İki ülke arasındaki ilişkiler, Mali'ye ait bir insansız hava aracının ülkenin kuzeyindeki Tinzaouaten bölgesinde düşürülmesinin ardından ciddi şekilde gerilmişti.

Mali yönetimi ayrıca 2024'te, ülkenin kuzeyindeki silahlı gruplarla 2015'te Cezayir'in arabuluculuğunda imzalanan Cezayir Anlaşması'nı feshettiğini açıklamıştı.

Ghrieb'in ziyareti, aylar süren gerilimin ardından Bamako ile Cezayir arasındaki temasların devamı niteliğini taşıyor.