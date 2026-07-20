Cezayir'de 146 Orman Yangını: 127'si Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir'de 146 Orman Yangını: 127'si Söndürüldü

20.07.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'de son 24 saatte çıkan 146 yangından 127'si söndürüldü, 19 yangın kontrol altında.

Cezayir'de son 24 saat içinde çeşitli vilayetlerde çıkan 146 orman yangınından 127'sinin söndürüldüğü, aktif olan 19 yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Bilgi ve Farkındalık Alt Müdürü Yarbay Nesim Bernavi, resmi radyoya yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin ordu birlikleri, orman idaresi, yerel yönetimler, belediye başkanları, ilgili kurumlar ve vatandaşlarla koordinasyon halinde aktif yangınları kontrol altına alma ve yayılmasını önleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Cezayir'de sıcaklık artışıyla eş zamanlı olarak yaklaşık 12 gündür olağanüstü bir orman ve çalılık yangını dalgası yaşandığını ifade eden Bernavi, "Sivil savunma ekipleri, 1 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde yaklaşık 1460 yangına müdahale etti ve bunların yüzde 85 ila 90'ını söndürmeyi başardı." dedi.

Bernavi, 1 Mayıs'tan bu yana kaydedilen toplam yangın sayısının 3 bin 719'a ulaştığı bilgisini paylaşarak, 2025'in aynı döneminde bu sayının 1501 olduğunu, dolayısıyla bu yıl yaklaşık iki katı bir artış yaşandığını ve sezonun yangınlarının büyük kısmının son 12 günde kaydedildiğini aktardı.

Aktif yangınların ülkenin kuzey vilayetlerinin çoğunu kapsadığını belirten Bernavi, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yangınlarda 1666 hektardan fazla bitki örtüsünün zarar gördüğünü bildirdi.

Zarar gören alanların 356 hektarını orman, 545 hektarını makilik, 661 hektarını çalılık ve 14 hektarını alfa otu alanlarının oluşturduğunu belirten Bernavi, ayrıca 89 hektarlık meyve ağacı ve dağlık tarım arazisinin de etkilendiğini kaydetti. Bernavi, bu kayıpların 2025'in aynı döneminde kaydedilen ve 467 hektarı geçmeyen hasarın çok üzerinde olduğunu vurguladı.

Cezayir'de son yıllarda düzinelerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına, ayrıca geniş ormanlık alanların yok olmasına neden olan büyük yangınlar yaşanmış, bunun üzerine yetkililer yangın çıkaranlara yönelik cezaları bazı durumlarda 30 yıla kadar hapis istemiyle sertleştirmişti.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Hava Durumu, Cezayir, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de 146 Orman Yangını: 127'si Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Alanya’da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı
Maçın önüne geçen an Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

21:55
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:42
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
20:16
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 22:41:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Cezayir'de 146 Orman Yangını: 127'si Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.