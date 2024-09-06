Cezayir'de Cumartesi Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Cezayir'de Cumartesi Seçim Heyecanı

Cezayir'de yaklaşık 24 milyon seçmen, yeni cumhurbaşkanlarını belirlemek için yarın sandığa gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Yusuf Uşiş ve Abdulaali Hassani Şerif yarışacak.

06.09.2024 10:46
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Cezayir'de yaklaşık 24 milyon seçmen, yeni cumhurbaşkanlarını belirlemek için yarın sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Cezayir'de 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi'nden (FFS) Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi'nden (MSP) Abdulaali Hassani Şerif yarışacak.

Yurt dışındaki Cezayirliler de 2 Eylül Pazartesi günü itibariyle bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde açılan sandıklara giderek oy kullanmaya devam ediyor.

Ülke genelinde Bağımsız Seçim Kurulu tarafından belirlenen sandıklarda oy kullanma hakkı olan yaklaşık 24 milyon Cezayirli bulunuyor.

Güvenlik güçleri de seçim sürecinin sağlıklı geçmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Cezayir'de seçim süreci

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olmuştu.

Halen görevde olan 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini aldığı ve seçimin favorisi olarak görüldüğü belirtiliyor.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan ve mecliste 65 milletvekili bulunan ana muhalefet partisi MSP de 57 yaşındaki mühendis Abdulaali Hassani Şerif'i aday gösterdi.

Mecliste 26 milletvekili olan FFS Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi ise eski gazeteci ve milletvekili olarak adaylar arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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