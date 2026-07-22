Cezayir'de Orman Yangını Sebebiyle Tahliyeler - Son Dakika
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Cezayir'de Orman Yangını Sebebiyle Tahliyeler

22.07.2026 11:08
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Cezayir'de Serayidi beldesindeki orman yangını nedeniyle hastane ve yerleşim alanları tahliye edildi.

Cezayir'in doğusundaki Annaba vilayetine bağlı Serayidi beldesinde orman yangını nedeniyle bir hastane ile bazı yerleşim bölgeleri tahliye edildi.

Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Serayidi beldesindeki orman yangınlarının yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yangın tehdidi altındaki bazı bölgelerde yaşayanların güvenli alanlara nakledildiği, Serayidi Hastanesi'ndeki hastaların da güvenlik ve sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla tahliye edildiği kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin, hava araçlarının desteği ve ordu ile güvenlik kurumlarının koordinasyonunda söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Yetkililer, halka resmi talimatlara uyma, yangından etkilenen bölgelere yaklaşmama ve asılsız bilgilere itibar etmeme çağrısında bulundu.

Cezayir'de çıkan 170 orman yangınından 104'ünün kontrol altına alındığı, 19 vilayette 66 yangına yönelik söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Ülkede yaklaşık iki haftadır etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kıyı kentlerinde hava sıcaklıkları 49 dereceye kadar yükseldi. Yüksek sıcaklıklara güçlü rüzgarlar da eşlik ediyor.

Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğü verilerine göre, 1 Mayıs-20 Temmuz döneminde ülkede çıkan yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 150 artarak 3 bin 719'a ulaştı. Bu sayı 2025'in aynı döneminde 1501 olarak kaydedilmişti.

Bu verilere göre söz konusu dönemde çıkan yangınlarda 1666 hektardan fazla yeşil alan zarar gördü. Geçen yıl aynı dönemde yangınlardan etkilenen alan miktarı 467 hektar olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir'de Orman Yangını Sebebiyle Tahliyeler - Son Dakika

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