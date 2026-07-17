Cezayir'de Orman Yangınları Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir'de Orman Yangınları Alarmı

17.07.2026 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'de sıcak hava dalgası nedeniyle 45 vilayette orman yangınlarıyla mücadele için personel çağrıldı.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün, sıcak hava dalgası altında ülkenin farklı vilayetlerinde çıkan orman yangınlarının 111'e yükselmesi üzerine 45 vilayetteki tüm personeline derhal görev yerlerine dönmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ulusal Meteoroloji Ofisinin bazı bölgelerde hava sıcaklığının en az önümüzdeki pazar gününe kadar 48 derece ve üzerine çıkabileceği yönündeki uyarısına dikkati çekilerek, personelin acil göreve çağrıldığı belirtildi.

Hazırlık seviyesini artırmak ve yangınlara müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla 45 vilayetteki tüm ekiplerinin görev yerlerine çağrıldığına işaret edilen açıklamada, ülkedeki yangınlarla ilgili son veriler ise şöyle aktarıldı:

"Cezayir'de 16 Temmuz Perşembe günü yerel saatle 17.00 itibarıyla orman, çalılık, makilik, tarım arazisi ve hurma bahçelerinde 111 yangın tespit edildi. Bu yangınlardan 65'i kontrol altına alınırken, 18 vilayetteki 46 yangınla mücadele devam ediyor."

İtfaiye ekiplerinin söndürme uçakları ve helikopterlerin desteğiyle müdahalelerini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle birçok bölgede tedbir amaçlı tahliye işlemlerinin yapıldığı ifade edildi.

Cezayir'in kuzey bölgelerinde günlerdir etkisini sürdüren büyük yangınların yayılmasında, rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıklarının yanı sıra yerel halk tarafından "Şehili" olarak adlandırılan güney yönlü sıcak Siroko rüzgarlarının rol oynadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Cezayir, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de Orman Yangınları Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

00:34
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
23:15
Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı
23:11
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 01:56:25. #7.13#
SON DAKİKA: Cezayir'de Orman Yangınları Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.