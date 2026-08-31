Cezayir'de Orman Yangınlarına İdam Cezası - Son Dakika
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Cezayir'de Orman Yangınlarına İdam Cezası

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Cumhurbaşkanı Tebbun, kasten orman yangını çıkaranlar için idam cezası öngören yasa taslağı hazırlatacak.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınlarının ardından, yangınları kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılması talimatını verdi.

Devlet televizyonunun haberine göre Tebbun, sivil ve askeri üst düzey yetkililerin katılımıyla son orman yangınlarının yol açtığı hasarların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Tebbun, toplantıda Adalet Bakanı'na 15 Eylül'e kadar Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını sunması talimatını verdi.

Hazırlanacak tasarıyla, ormanlık alanları kasten ateşe veren faillere verilecek cezaların idamı da kapsayacak şekilde ağırlaştırılması hedefleniyor.

Haberde, kanunen belirlenen tüm temyiz ve yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu suçlular hakkında idam cezasının infaz edileceği kaydedildi.

Cezayir ceza mevzuatında idam cezası yer almasına rağmen, ülkede 1993 yılından bu yana infazlar uygulanmıyor.

Mevcut kanunlara göre orman yangını çıkaranlara verilen en ağır ceza 30 yıl hapis veya bazı durumlarda müebbet hapis cezasıydı.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatıyla bu suçlara verilen cezalar idam yaptırımına yükseltilmiş olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir'de Orman Yangınlarına İdam Cezası - Son Dakika

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