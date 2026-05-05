Cezayir'de Tıbbi Yağlar Atölyesi Açıldı

EL Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir Turizm ve Geleneksel El Sanatları Bakanlığı işbirliğinde El Beyad kentinde kurulan "Tıbbi ve Aromatik Yağlar Distilasyon Atölyesi" düzenlenen törenle açıldı.

Atlas Dağları'nın güney yamaçlarındaki platolarda yer alan ve zengin bitki örtüsüyle bilinen El Beyad bölgesindeki atölyenin açılışı, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, bakanlık yetkilileri, il müdürleri ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TİKA tarafından kurulan atölyenin, bölgedeki tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenerek ekonomik değere dönüştürülmesini amaçladığı, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların istihdamına katkı sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz, Türk ve Cezayir halkı arasında köklü bir ortak tarih bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla bu dostluğu güçlendiren projelere devam ettiğini belirten Küçükyılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman dost ve kardeş Cezayir halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cezayir Turizm ve Geleneksel El Sanatları Bakanlığı Dış İlişkiler Sorumlusu İzzettin Kali ise El Beyad bölgesinin endemik bitki çeşitliliğine dikkati çekerek, projenin bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Atölyede verilecek eğitimlerle kursiyerlerin kendi iş yerlerini kurabileceklerini aktaran Kali, özellikle kadın girişimcilerin destekleneceğini ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Programın sonunda, tıbbi ve aromatik yağların distilasyonu eğitimini tamamlayan 20 kursiyere sertifikaları takdim edildi.