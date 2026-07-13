Cezayir'de Yangınla Mücadele Sürüyor

Cezayir'de pazartesi sabahından bu yana çıkan 69 yangından 43'ü söndürülürken, 15 vilayette 26 yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Bicaye, Cicel, Setif, Kalime, Hanşela, Suk Ahras, Mila ve Batna vilayetlerinde söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Başkent çevresindeki Mediye, Buveyra ve Tizi Vizu ile ülkenin batısındaki Tilimsan, Sidi Bel Abbas ve Saida vilayetlerinin yanı sıra güneydeki Celfa'da da ekiplerin yangınlara müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, pazartesi sabahından bu yana kaydedilen 69 yangından 43'ünün söndürüldüğü, 15 vilayette 26 yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Bicaye vilayetine bağlı Beni Maaş beldesindeki orman yangınına 26 itfaiye aracı ve 6 uçakla müdahale edildiği aktarıldı.

Setif vilayetinin Bicaye sınırındaki Beni Vartilan beldesinde çıkan çalılık ve makilik alandaki yangının söndürülmesi için de 16 itfaiye aracı ile 3 yangın söndürme uçağının görevlendirildiği belirtildi.