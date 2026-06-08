Cezayir'den Çad'a Elektrik Santrali

Cezayir Başbakanı Seyfi Garib, Çad'a hibe edecekleri 40 megavat kapasiteli elektrik santralinin inşasına başlandığını duyurdu.

Cezayir Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Garib ve Çad Başbakanı Allamaye Halina, Çad'ın başkenti Encemine'de 40 megavat üretim kapasitesine sahip Cezayir–Çad Dayanışma Elektrik Santrali'nin temel atma törenine katıldı.

Açıklamada, projenin "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatları doğrultusunda ve işbirliği ile dayanışma ilişkilerini güçlendirmeye yönelik ortak iradenin somutlaştırması olarak" Cezayir tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Bu projenin Cezayir'in kardeş Afrika ülkelerinin halklarının yaşam koşullarını doğrudan iyileştiren ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarını güçlendiren stratejik kalkınma projelerini hayata geçirmelerinde destek olma konusundaki kararlılığını yansıttığına işaret edilen açıklamada, projenin, başkent Encemine ve çevre bölgelerde artan elektrik enerjisi talebini karşılamayı ve elektrik arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Başbakan Garib, Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından onaylanan bu projenin Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi Itno'nun Nisan 2026'da Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretle başlatılan yeni işbirliği sürecinin ilk somut meyvelerinden biri olduğunu ifade etti.

Projenin tamamlanma süresi veya ne zaman hizmete gireceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Cezayir, 3 Haziran'da komşu ülke Nijer'e hibe olarak inşa ettiği 40 megavat kapasiteli elektrik santralini başkent Niamey'de düzenlenen törenle hizmete açmıştı.