Cezayir'den Filistin'e Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
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Cezayir'den Filistin'e Dayanışma Çağrısı

02.08.2025 00:10
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MSP, Gazze'deki insani felaket nedeniyle kutlama etkinliklerinin askıya alınmasını istedi.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi (MSP), Gazze Şeridi'nde süren soykırım ve insani felaket karşısında, ülkede düzenlenen kutlama ve eğlence amaçlı etkinliklerin askıya alınması çağrısında bulundu.

MSP'nin meclis grubu tarafından Kültür ve Sanat Bakanı Züheyr Bellu'ya gönderilen ve partinin Facebook sayfasında yayımlanan mektupta, " Filistin'deki insani dram göz önüne alındığında, kutlama niteliği taşıyan tüm etkinliklerin dondurulması yönünde acil tedbir alınmasını ve gerekli talimatların verilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Grup başkanı Elid Bukaref imzalı mektupta, bu tür etkinliklerin ertelenmesinin, Cezayir'in Filistin'e yönelik resmi ve halk düzeyindeki tutumuyla daha uyumlu olacağı vurgulandı.

MSP, mektubunda, "Filistin halkının özellikle Gazze'de Siyonist saldırılar nedeniyle maruz kaldığı yıkım, acı, yoksunluk ve uluslararası toplumun utanç verici sessizliği karşısında, ortaya çıkan insani felaket, en yüksek düzeyde dayanışmayı gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mektupta ayrıca, Cezayir'in tarihsel olarak Filistin davasına verdiği destek hatırlatılarak, bu zor dönemde hem resmi hem de halk düzeyinde daha güçlü dayanışma sergilenmesi gerektiği kaydedildi.

Cezayir'in bazı sahil kentlerinde yaz sezonuyla birlikte düzenlenen konser ve sanatsal etkinliklere atıfta bulunan MSP, bu organizasyonların da Gazze'deki trajik durum gözetilerek ertelenmesini önerdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Orta Doğu, Politika, Filistin, Cezayir, Güncel, Gazze, Son Dakika

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