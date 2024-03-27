Cezayir Dışişleri Bakanı, Gazze'deki geçiş hükümetinin Filistin devletinin kurulmasına dahil edilmesini istedi

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Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, "Gazze Şeridi'nde geçiş hükümetinin Filistin devletinin kurulmasına yönelik daha kapsamlı bir çerçeveye dahil edilmesi" çağrısında bulundu.

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan habere göre Attaf, Gazze'de yaşanan duruma dair başkent Cezayir'de basın toplantısı düzenledi.

Attaf, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden" karar tasarısının BM tarafından takip edilmesini sağlayacak mekanizmalar üzerinde çalışacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarından sonraki aşamaya ilişkin Attaf, detay vermeksizin Gazze'de geçici hükümetin çerçevesinin oluşması konusunda çalışılmış ve başarılı olmuş pek çok girişim olduğunu kaydetti.

Attaf, Cezayirliler olarak geçici hükümet girişimlerinin, Filistin devletinin kurulmasına yönelik daha kapsamlı bir çerçeveye dahil edilmesi gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

Cezayirli Bakan, ülkesinin "BMGK kararının uygulanması, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını derhal durdurması ve insani yardıma erişimin herhangi bir kısıtlama veya şart olmaksızın güvence altına alınması" konularına odaklanacağını belirtti.

Attaf, ülkesinin, "İsrail işgali üzerindeki uluslararası baskının yoğunlaştırılması, İsrail'in uluslararası meşruiyete tabi olmaya zorlanması, dokunulmazlık ve yargılanmama halinden çıkarılması" için çalıştığını aktardı.

Ayrıca Filistin'in BM'ye üyeliği konusunda 17 Nisan'da BMGK'de bakanlar düzeyinde toplantı planlandığını dile getiren Attaf, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Attaf, uluslararası toplumun Filistin meselesine bakışında gelişme kaydedildiğini, Filistin devletinin tanınması dosyasının Avrupa Birliği nezdinde açık bir dosya haline geldiğini savundu.

Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı

Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, 25 Mart'ta BMGK'de kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi.

Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece, BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.