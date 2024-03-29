Cezayir, Gazze'ye 162 Ton İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Cezayir, Gazze'ye 162 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Cezayir, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne 162 ton insani yardım gönderdiğini bildirdi. Cezayir Kızılayı Başkanı İbtisam Hamlavi, yardımların gıda ve tıbbi malzemelerden oluştuğunu belirtti. İsrail'in Gazze'yi kuşatma altında tutması nedeniyle 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor. BM, Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu uyarısında bulundu.

29.03.2024 20:33  Güncelleme: 20:34
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Cezayir, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne 162 ton insani yardım gönderdiğini bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, Cezayir'in Gazze'deki Filistin halkına hava yoluyla başlattığı insani yardımların ikinci sevkiyatını yaptığı belirtildi.

Haberde, Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmak üzere 162 ton insani yardım malzemesinin Mısır'a gönderildiği kaydedildi.

Cezayir Kızılayı Başkanı İbtisam Hamlavi de basına yaptığı açıklamada, insani yardımların, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un 24 Mart'ta verdiği talimatlar doğrultusunda Mısır'ın el- Ariş kentine ulaştırılacağını ifade etti.

Gazze'ye daha önce 150 ton yardım gönderdiklerini aktaran Hamlavi, bununla Gazze Şeridi'ne 310 tonu aşkın yardımı hava yoluyla gönderdiklerini belirtti.

Yardımların gıda ve tıbbi malzemelerden oluştuğunu bildiren Hamlavi, Gazze halkının öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek için Filistin ve Mısırlı mevkidaşlarıyla iletişimi sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir, Gazze'ye 162 Ton İnsani Yardım Gönderdi - Son Dakika

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